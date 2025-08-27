晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育 棒球 MLB

MLB》近10場上壘率0.031！洋基球星沃爾普大低潮 教頭仍看到好現象

2025/08/27 16:27

洋基游擊手沃爾普。（美聯社）洋基游擊手沃爾普。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基金手套游擊沃爾普（Anthony Volpe）在連2場替補出發後，今天重返先發游擊手，沃爾普全場4支0，洋基最後仍在主場以5比1擊敗國民。沃爾普近期是連32打數僅1安，但洋基總教練布恩（Aaron Boone）指出，沃爾普這場比賽有很棒的揮棒。

沃爾普在前天從替補出發、比賽後段上場守備，昨天則是坐板凳。沃爾普今擔任先發第8棒游擊手，全場4打數0安，吞1次三振，他在第8局敲中外野深遠飛球，在全壘打牆前被接殺，這顆飛球的擊球初速為106.2英哩（約170.9公里），飛行距離為396英尺。

沃爾普本季出賽130場，交出18轟、65分打點，打擊率2成06，整體攻擊指數（OPS）為0.669。曾是2023年美聯游擊金手套的沃爾普，本季以17次守備失誤居美聯最多。

根據《Sports Reference》數據專家夏普（Katie Sharp）指出，沃爾普過去10場的上壘率僅0.031，這是洋基非投手的選手中（以最低打席數30次來算），任何連10場比賽內第二低的上壘率。前洋基選手佛爾茲（Dave Fultz）曾在1905年締造近10場上壘率0.029的最糟成績。

布恩指出，沃爾普此戰最後一個打席的擊球初速為106英哩，但打到不對的地方，認為沃爾普有幾次揮棒不錯，但面對國民先發左投戈爾（MacKenzie Gore）的變化球揮太早。

沃爾普今年賽季前69場比賽的打擊率為0.249，但自美國時間6月15日以來至今，沃爾普只交出1成57的打擊率，洋基隊在這段期間的戰績為30勝33敗，也讓洋基從美聯東區龍頭掉至美聯外卡第二的位置。

「我認為他生涯前幾個賽季中，最大的問題在於進攻上的起伏不定，高潮與低潮。所以他要繼續努力，讓自己更穩定。」布恩說道。

