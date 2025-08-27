MLB》從救援王變砸鍋王！火球男海爾斯利轉戰大都會 ERA竟破10

海爾斯利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年季中轉戰大都會的前國聯救援王海爾斯利（Ryan Helsley），他今天在第8局遭費城人打者貝德（Harrison Bader）敲追平兩分砲，這是他本季第9次砸鍋居全大聯盟最多。大都會最後仍以6比5贏球。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）認為，海爾斯利的投球小動作可能被對手抓到。

大都會前7局打完以5比3領先，海爾斯利在第8局登板，1出局後先丟保送，接著丟一顆99.1英哩（約159.4公里）的內角四縫線速球，被貝德擊出左外野追平兩分砲。這是海爾斯利單月第4次砸鍋。

兩度入選明星賽的海爾斯利，上季在紅雀出賽65場，戰績7勝4敗、防禦率2.04，摘49次救援成功摘國聯救援王，共投66.1局賞79次三振，被打擊率2成10，每局被上壘率為1.10。

海爾斯利今年在交易大限前被紅雀交易至大都會，未料表現不佳，海爾斯利為大都會出賽11場，吞下3敗、砸鍋4次，其防禦率高達10.38，共投8.2局失14分有10分自責，被打擊率為0.325。海爾斯利整季出賽47場，戰績3勝4敗、防禦率4.43，有21次救援成功。

「我們必須讓海爾斯利調整好。」門多薩說，對手不應該能夠精準逮中速球，對滑球也能精確放掉，「所以我們要檢視一下，到底忽略什麼。因為這些對手打得很順，肯定是有什麼問題，我們必須弄清楚。」

Harrison Bader brings the @Phillies level in the 8th against his former club! pic.twitter.com/XtMT4x2rf7 — MLB （@MLB） August 27, 2025

