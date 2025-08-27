中職》「我以前守游擊更慘！」 陳傑憲暖心安慰張政禹

今天賽前陳傑憲（右）暖心安慰張政禹（左）。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕昨天的天母龍獅戰賽後，統一獅隊長陳傑憲暖心安慰單場發生2次失誤的味全龍游擊手張政禹，今天賽前張政禹說，「傑憲學長是很Nice的人，他就像我的哥哥，我就像他的弟弟。」今天張政禹續扛7棒游擊手。

昨天張政禹先後在第1、9局出現失誤，本季守游擊累計13次失誤與曾子祐、陳聖平並列全聯盟最多，游擊守備率0.948，表現並不穩定。

由於近期失誤頻繁，張政禹坦言，最近接球有點怕怕的，陳傑憲昨天賽後提點他，「你不是一個會怕的選手，不要因為1、2次失誤就忘記原本最好的自己，我以前守游擊更慘，看開一點。」

張政禹直言，以前「想要球打過來」的心態，現在沒有了，因為想要做到最好，想太多才會有這麼多失誤，沒辦法，自己要去突破這個心魔，認真一點，多練一點，不要再去想以前的自己有多好或多不好。

今天賽前陳傑憲跑去跟張政禹說悄悄話，關心他的心情溢於言表，陳傑憲說，張政禹是小他六屆的高雄中正少棒、大仁青少棒的學弟，父親也是張政禹的教練，加上去年12強賽當隊友，感情特別好，「政禹天分很好，我覺得如果他因為幾次失誤就被影響很可惜，希望他能繼續加油。」

