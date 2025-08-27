運動部》常務次長洪志昌、全民署長房瑞文力挺部長李洋「三本柱」

李洋。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動部將於9月9日成立，確定由連兩屆奧運羽球男雙金牌李洋接下首任部長，加上現任體育署長鄭世忠、國家運動科學中心執行長黃啟煌接任政務次長，全國最高運動主管機關領導「三本柱」成形，至於常務次長洪志昌、全民署長房瑞文也都表態全力支持。

洪志昌為現任體育署副署長，國小開始練柔道，文化大學體育系畢業，攻讀北市體育學院（現台北市大）運動科學研究所碩士，運動科班出身的他從基層做起，多年來經過北市立體育場管理員、組長、秘書、體委會競技處副處長、國訓中心主任、體育署競技組副組長、組長等公職歷練，實務經驗非常豐富。

對於升任運動部常務次長，洪志昌認為這是更重大的責任，將發揮所長與所有同仁共同投入，有信心協助新科部長李洋落實總統的體育政策政見，「感謝行政院的信任與肯定，我會全力協助部長推動相關政策，並和團隊一起努力，讓運動部未來的各項工作能更完善。」

至於同為現任體育署副署長的房瑞文，國立體大體育研究所碩、博士畢業，擔任過體委會科員、專員、科長、體育署科長、台中市體育處長、桃園市體育局副局長等職務，熟悉中央與地方業務，善於溝通各界關係良好，對於接下運動部全民運動署長，他則低調回應，現階段不便多說什麼，尊重高層規劃並把事情做好，「關於人事安排，由行政院及李部長決定，並以他們的公布為主。」

