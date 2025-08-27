晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》葉總和餅總都以為是「再見野手選擇」 特別規則一次搞懂

2025/08/27 18:29

中職聯盟特別規則關於再見比賽的相關規定。（記者羅志朋攝）中職聯盟特別規則關於再見比賽的相關規定。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕昨天在天母的龍獅戰鏖戰到延長賽，10局下味全龍進攻，一出局張政禹進佔三壘，曾聖安擊出二壘方向滾地球，二壘手陳重廷選擇傳本壘，只是張政禹率先滑回本壘結束比賽，官方紀錄為曾聖安再見安打，這也是中職史上第500支再見安打。

今天賽前詢問許多味全龍和統一獅教練、球員，包括兩隊總教練葉君璋和林岳平在內，都以為昨天曾聖安這一球紀錄為「再見野手選擇」，當得知官方紀錄是「再見安打」，大家都一頭霧水，不知所以然。

根據中職聯盟特別規則再見比賽9.05（b）（4）、9.06的特殊狀況認定，其中在無人出局或一出局，內野滾地球再見的場合，「內野手傳球到壘的情況下，只有安打或失誤，沒有野選。但是如果造成三壘到本壘之間的夾殺，而跑者生還得分，此時記錄打者野選上壘，給予打點。」此規則分別在2018、2020年曾做修改。

意即昨天陳重廷由於是「非傳本壘不可」的狀況，曾聖安的打擊不記錄為「野手選擇」，記為「內野安打」。假設陳重廷傳本壘形成夾殺張政禹，最終張政禹死裡逃生回到本壘得分，曾聖安就要記「野手選擇」，賺進1分打點，陳重廷若傳本壘直接觸殺張政禹，如此一來曾聖安當然就沒打點且記「野手選擇」。

