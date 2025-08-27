中職》羨慕曾聖安創紀錄 陳子豪哀怨「我還沒打過再見安打耶...」

陳子豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕昨天龍獅戰延長賽10局下味全龍進攻，一出局張政禹在三壘，曾聖安擊出二壘方向滾地球，二壘手陳重廷接球後選擇傳本壘，張政禹率先滑回本壘結束比賽，龍隊以2：1氣走統一獅，官方紀錄為曾聖安擊出再見安打。

今天賽前這一球紀錄要怎麼記成為熱烈討論的話題，只是被問到的兩隊教練和球員，都以為是「再見野手選擇」，沒想到答案竟是「再見安打」，龍隊陳子豪哀怨地說，「聖安那麼年輕就擊出再見安打，我還沒打過再見安打耶。」

30歲的陳子豪生涯累計出賽1128場、4310打席，竟然1支再見安打都沒有，20歲的曾聖安生涯只出賽52場累計148打席，就敲出生涯首支再見安打，更是中職史上第500支再見安打，極具紀念價值。

「滿意外的。」曾聖安對於這一球記再見安打表示非常意外，昨有美技守備演出的他說，其實這一球沒打好，滿驚訝這是聯盟第500支再見安打，打擊狀況不好還有守備，隊友郭天信就說，「就算今天你沒有擊出安打，也能用守備幫助球隊。」

曾聖安是去年龍隊選秀第1輪指名外野手，今年獲得大量出賽機會，52場出賽累計148打席，打擊率僅1成92，他說，自己有感覺揮擊時無法使用全部的力量，打擊時會猶豫，揮擊後沒有做完整的延伸，「葉總有提醒我，積極攻擊，不要等球，全力揮擊就對了。」

