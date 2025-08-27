中職》暌違兩年的中繼成功 江忠城看媒體報導才知道

中信兄弟投手江忠城。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕曾經是中信兄弟牛棚主力的江忠城，近年來深受一系列傷勢所苦，2020和24年都整季沒有出賽，8月24日終於拿到暌違將近2年的中繼成功，江忠城卻是賽後看到媒體報導才知道。江忠城表示，現在能上場投球就是最幸福的事，其它都是額外的紅利。

週日江忠城在3:2領先台鋼雄鷹的第7局登板，投1局無失分、無安打，投出1次四壞球，是2023年9月16日以來的第1場中繼成功。

請繼續往下閱讀...

江忠城表示，當時並不知道這是今年第1次在有中繼成功機會的狀況下登板，賽後看到媒體報導，才知道自己拿到中繼成功，雖然已經相隔很久，並沒有太多特別的感覺，在一連串的大傷後，還能上場都心存感激，只希望對球隊有貢獻，不會去想個人成績。

江忠城的右肩、右胸大肌和右手肘都開過刀，去年季後被移出60人名單，他表示，第一時間有點錯愕，但是自己一整年沒都有出賽，就算被釋出也不奇怪，所以定下心來恢復建和訓練，如果還有機會才能準備好，還好幾天後就接到球隊通知，會再把他簽回來，球隊應該是有看到他復出的企圖心，感謝球隊沒有放棄他。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法