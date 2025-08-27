晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》對方投球前就盜上二壘！洋基快腿卡巴列羅超狂盜壘讓教頭盛讚

2025/08/27 21:13

洋基快腿卡巴列羅（右）。（法新社）洋基快腿卡巴列羅（右）。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基快腿卡巴列羅（José Caballero）今天替補出發，第7局他趁對方投手不注意的時候，迅速盜上二壘，對手連球都還沒丟到本壘板，卡巴列羅就跑出本季第41盜獨居全大聯盟最多。洋基最後在主場以5比1擊敗國民。卡巴列羅的超狂盜壘，讓洋基總教練布恩（Aaron Boone）盛讚卡巴列羅的起跑第一步是菁英級的。

卡巴列羅今在第7局接替守右外野，7局下卡巴列羅選盜保送上壘後，趁國民右投畢特（Clayton Beeter）不注意的時候，卡巴列羅先把離壘距離漸漸放大，接著直接往二壘衝、輕鬆跑上二壘，這時畢特才正要投球，球還沒進到自家捕手亞當斯（Riley Adams）的手套，卡巴列羅就跑上二壘。

洋基強打貝林傑（Cody Bellinger）賽後受訪盛讚卡巴列羅的盜壘，這是他看過最巨大的盜壘起步，並說看卡巴列羅打球很有趣。

現年28歲的卡巴列羅，今年在交易大限前從光芒轉戰洋基。卡巴列羅本季為條紋軍出賽17場，有2轟、5分打點，打擊率2成81的成績，跑7次盜壘成功。卡巴列羅整季出賽103場，有4轟、32分打點，打擊率2成32，以41盜獨居大聯盟盜壘王。

