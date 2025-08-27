晴時多雲

登峰造極排球》屏榮高中力退王者豐商 3連勝分組第1晉四強

2025/08/27 21:25

屏榮高中（右）力退王者豐原高商。（大會提供）屏榮高中（右）力退王者豐原高商。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025登峰造極青年排球邀請賽在台北體育館進行第三天賽程，男子組A組的屏榮高中和豐原高商歷經5局激戰，屏榮最終驚險打下小組3連勝、搶得分組第1，接下來對上B組第2的內湖高工，爭奪冠軍戰門票。

屏榮、豐商歷經2小時又2分鐘的5局激戰，後勁十足的屏榮球員，關鍵時刻發揮團隊默契擋住強敵反撲，以25：19、25：21、22：25、21：25、15：9獲勝。由於豐商是高中排球聯賽（HVL）甲級王者，上學年挾局數3：2逆轉內湖高工榮獲第13座金盃，也榮膺賽史男甲最多冠的勁旅，賽後屏榮教練陳俊昌表示，這場勝利別具意義，尤其能扳倒各界公認的頭號強敵，對於年輕球員臨場自信心肯定有助益，「我們一定會更好，既然對豐商會贏，所以每隊都要贏下去，希望球隊保持這樣的態度和精神，認真去拚每一場比賽。」

屏榮高中上學年度HVL男甲僅獲第7名，如今連戰皆捷，足讓全隊士氣大振，而屏榮高中的前身屏榮商工，則曾在78、79學年度包辦HVL男甲前兩屆冠軍。此外，本屆男子組A組第2的豐原高商將對上B組第1華僑高中，決定另張爭冠門票誰屬。

