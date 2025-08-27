晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》江承諺本季首場無失分！鈴木駿輔相隔近400天上一軍好投吞敗

2025/08/27 21:34

台鋼雄鷹先發投手江承諺。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹先發投手江承諺。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕台鋼雄鷹作客富邦悍將主場，雙方今形成投手戰，台鋼左投江承諺6局無失分，王柏融6局上擊出帶有打點安打，終場台鋼以2:0贏球、近期3連勝，富邦悍將近期則吞4連敗。

相隔395天再於一軍出賽的鈴木駿輔，自樂天桃猿轉戰富邦悍將後，今晚首次代表新東家出戰，面對台鋼雄鷹，鈴木駿輔交出好投，先發6局送出5次三振、被擊出6安打，有1次觸身球但沒有四壞球保送，失1分。

鈴木駿輔前5局封鎖台鋼，但6局被首位打者曾子祐敲安後，張肇元和王柏融連續安打，幫助台鋼取得1分，其中王柏融安打帶有打點。

台鋼雄鷹先發投手江承諺，今天則是交出一場優質先發好投，首局他遭林岳谷、申皓瑋連續安打，但之後化解得點圈有人危機，此後沒讓富邦打者有太多攻勢，總計6局僅被擊出4安打、2保送、2三振，無失分。此役是江承諺本季首度先發無失分。

7局下，台鋼換上許育銘中繼，2出局後，陳愷佑長打、林岳谷選到保送，造成一二壘有人。台鋼換上施子謙接手，申皓瑋纏鬥後遭三振。

9局上，張奕連投2次三振，面對林家鋐時，游擊手陳愷佑發生單場第2次失誤，這次失誤也造成傷害，林家鋐盜壘後，顏郁軒安打帶有打點。

富邦悍將先發投手鈴木駿輔。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手鈴木駿輔。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹王柏融敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹王柏融敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

