體育 即時新聞

U15亞洲盃》彰化之光！勝利投手柯邵捷回到棒球起點 拜會啟蒙恩師

2025/08/27 21:56

U15亞洲盃冠軍戰勝投柯邵捷（圖右二）拜訪彰化縣和美鎮培英國小啟蒙教練姚仁筆（圖右），校長蕭健治（圖左二）都覺得與有榮焉。（培英國小提供）U15亞洲盃冠軍戰勝投柯邵捷（圖右二）拜訪彰化縣和美鎮培英國小啟蒙教練姚仁筆（圖右），校長蕭健治（圖左二）都覺得與有榮焉。（培英國小提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕第12屆U15亞洲青少棒錦標賽，台灣隊靠著左投柯邵捷先發7局無失分完封日本拿下冠軍，柯邵捷今天（27日）返回彰化家鄉，特別到和美鎮培英國小拜訪啟蒙恩師姚仁筆，並致贈學校第一支安打球作為紀念！

和美鎮培英國小校長蕭健治指出，柯邵捷家住彰化縣伸港鄉，父母與姊姊都是排球好手，獨獨柯邵捷對棒球情有獨鍾，從小就接觸棒球，跟著培英國小棒球隊練球，前後大約2年的時間。

蕭健治說，姚仁筆是該校的少棒專任教練，對於柯邵捷投球的球速很快，印象很深刻，而柯家父母也全心全意栽培孩子走入棒球，因此，柯邵捷後來就轉到台中念書與參加球隊，今年已從台中市中山國中畢業，即將北上到穀保家商就讀。

柯邵捷今天在父親陪同下來到培英國小，許多小球員聽到勝投學長回來，都開心跑來合照，尤其是才剛拿到冠軍勝投，就來拜訪啟蒙教練，鼓勵學弟勇敢的在棒球路上追尋自己夢想，師長與學弟都認為柯邵捷就是做了最好的示範與榜樣。

U15亞洲盃》彰化之光！勝利投手柯邵捷回到棒球起點 拜會啟蒙恩師U15亞洲盃冠軍戰勝投柯邵捷，致贈彰化和美培英國小第一支安打球作為紀念。
培英國小提供）

