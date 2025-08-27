晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

美網》前地主冠軍高芙3盤險勝 初登場失誤連連身心俱疲

2025/08/27 21:54

高芙。（美聯社）高芙。（美聯社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕身為2023年美國網球公開賽冠軍，地主第3種子高芙（Coco Gauff）初登場失誤連連，歷經近3小時的3盤激戰，才以6：4、6：7（2：7 ）、7：5力退難纏的澳洲對手湯姆賈諾維琪（Ajla Tomljanovic），驚險晉級女單64強。

「這是場艱難的比賽，她非常頑強。」高芙全場出現59個非受迫失誤和10次雙發失誤，而且被破發6次，若非對手湯姆賈諾維琪也狀況百出，21歲的地主希望恐遭爆冷，重蹈今年7月溫布頓錦標賽一戰出局的覆轍，「精神上很疲憊，但我正在努力。今天表現雖然不是最好，很高興能夠晉級，也比上週辛辛那提有所提升，我只是努力在每場比賽取得進步。」高芙次輪將遭遇克羅埃西亞對手維基琪（Donna Vekic）。

高芙在今年法國公開賽勇奪冠軍之後，由盛轉衰陷入低潮，美網大戰前夕甚至更換教練團隊成員，由生物力學專家麥克米蘭（Gavin MacMillan）取代原本的教練戴利（Matt Daly），以解決不穩定的發球問題，「我知道這樣調整可能帶來的影響，但我不想再浪費時間，希望明年此時發球手感能顯著改善。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中