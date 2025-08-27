美網》前地主冠軍高芙3盤險勝 初登場失誤連連身心俱疲

高芙。（美聯社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕身為2023年美國網球公開賽冠軍，地主第3種子高芙（Coco Gauff）初登場失誤連連，歷經近3小時的3盤激戰，才以6：4、6：7（2：7 ）、7：5力退難纏的澳洲對手湯姆賈諾維琪（Ajla Tomljanovic），驚險晉級女單64強。

「這是場艱難的比賽，她非常頑強。」高芙全場出現59個非受迫失誤和10次雙發失誤，而且被破發6次，若非對手湯姆賈諾維琪也狀況百出，21歲的地主希望恐遭爆冷，重蹈今年7月溫布頓錦標賽一戰出局的覆轍，「精神上很疲憊，但我正在努力。今天表現雖然不是最好，很高興能夠晉級，也比上週辛辛那提有所提升，我只是努力在每場比賽取得進步。」高芙次輪將遭遇克羅埃西亞對手維基琪（Donna Vekic）。

高芙在今年法國公開賽勇奪冠軍之後，由盛轉衰陷入低潮，美網大戰前夕甚至更換教練團隊成員，由生物力學專家麥克米蘭（Gavin MacMillan）取代原本的教練戴利（Matt Daly），以解決不穩定的發球問題，「我知道這樣調整可能帶來的影響，但我不想再浪費時間，希望明年此時發球手感能顯著改善。」

