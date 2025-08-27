中職》餅總賽前強調不是期末考 蒙德茲相隔27天再奪勝

統一獅先發投手蒙德茲。（統一獅提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天龍獅戰賽前統一獅總教練林岳平才強調，這場蒙德茲先發不是所謂的「期末考」，最終4名洋投會在831洋將大限前夕底定，而蒙德茲今天先發繳5局失1分好投，加上隊友火力奧援，最終獅隊就以5：2擊敗味全龍，蒙德茲拿下相隔27天的勝投。

昨賽前為止，蒙德茲在8月先發3場的防禦率高達7.56、被打擊率3成33、每局被上壘率1.80，近況並不理想，今天他先發表現可圈可點，用96球投滿5局，被敲出5支安打另有3次保送，失1分拿下本季第9勝。

目前獅隊手握5名洋投，在831洋將大限前必須刷掉1人，暫居聯盟防禦率王的飛力獅和新洋投獅帝芬都確定獲留用，蒙德茲、布雷克、奧德銳形成「3搶2」局面，蒙德茲以一場好投搶得先機，本週布雷克、奧德銳都會再投1場先發做最後衝刺。

2局上獅隊進攻，一出局滿壘陳重羽擊出內野滾地球進帳1分打點，3局上蘇智傑二壘安打和林安可安打形成一出局一、三壘有人，潘傑楷擊出內野滾地球再添1分，下個半局一出局滿壘，陳子豪內野滾地球追回1分。

6局上獅隊攻勢再起，林安可選到保送，潘傑楷安打，林祖傑適時敲出1分打點安打，陳重羽再敲安打進帳2分打點，獅隊取得5：1領先，下個半局龍隊獲得3次保送，郭天信高飛犧牲打追回1分，可惜後續無力反攻落敗，陳重羽打下3分打點獲選單場MVP。

龍隊洋投艾璞樂先發6局被敲7安失5分苦吞本季第4敗，連6場先發沒有進帳勝投。

