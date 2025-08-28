晴時多雲

體育 即時新聞

日職》巨蛋突然停電！轉播被迫中斷 球員「摸黑」洗澡、吹風機無法用

2025/08/28 06:52

西武獅主場。（資料照）西武獅主場。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西武獅昨天在主場Belluna巨蛋迎戰日本火腿，第9局突然發生球場停電的狀況，讓現場轉播單位無法播放比賽，導致轉播提前結束。幸球場的照明設備仍可正常運作，西武獅最後以3比2擊敗日本火腿，中斷火腿隊4連不敗的成績。

日媒《產經體育》報導，這起事件發生在第9局，西武獅終結者平良海馬才投一顆球，現場突然發生停電，導致球場大螢幕變成一片漆黑。由於球場照明設備的備用電源是分開的，因此燈光並未熄滅，比賽只中斷4分鐘後就繼續進行。

但受到停電影響，當地轉播單位無法恢復轉播，因此結束賽事轉播工作。根據《Sponichi Annex》指出，Belluna巨蛋的現場天氣不穩，有出現雷雨的狀況。此外，比賽結束後的英雄訪問、場內繞場等活動，也受到停電影響而全部取消。

由於停電的緣故，選手們的休息室內只有緊急照明，球員賽後想要進浴室洗澡，裡面卻是一篇漆黑。西武獅球星外崎修汰表示，剛好隊友高松渡在旁邊，請他用智慧型手機照亮，自己才能洗澡。

西武獅38歲老將捕手炭谷銀仁朗坦言，這種情況第一次遇到，「原本想洗澡，但太暗了，只好滿身是汗回家。」；西武選手兒玉亮介也說，雖然有去洗澡，但無法使用吹風機。

