羽球世錦賽》葉宏蔚／詹又蓁扳倒泰國勁敵 收混雙16強門票

〔記者盧養宣／綜合報導〕中租組合葉宏蔚／詹又蓁今在2025年世界羽球錦標賽混雙32強以21：18、21：16力退泰國組合烏通（Ruttanapak Oupthong）／素哉帕巴叻（Jhenicha Sudjaipraparat），順利挺進16強。

葉宏蔚2023年首度與李佳馨搭檔出戰世錦賽，最後止步混雙16強，兩人去年巴黎奧運後拆夥，葉宏蔚改搭學妹詹又蓁，今年在馬來西亞大師賽、新加坡公開賽都挺進4強，本週迎來世錦賽合拍首秀。

目前世界排名19的葉宏蔚／詹又蓁首輪以21：11、21：10賈士賢／蓋駱，今面對泰國第14種子烏通／素哉帕巴叻，首局克服9：14落後，以一波9：1攻勢後來居上先下一城，次局乘勝追擊，帶著11：10領先進入技術暫停後，連拿6分拉開差距，耗費31分鐘收下勝利。

另外，名列第13種子的楊博軒／胡綾芳首輪輪空，今在32強也以21：15、21：18擊敗英格蘭組合伊斯頓（Rory Easton）／托爾曼（Lizzie Tolman），下輪將與中國郭新娃／陳芳卉碰頭。

