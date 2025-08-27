晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》21：11天搖地動 陳子豪打擊竟渾然不覺

2025/08/27 22:37

陳子豪。（資料照，記者林正堃攝）陳子豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天統一獅以5：2擊敗味全龍，比賽中發生一段小插曲，7局下龍隊進攻，一出局後輪到陳子豪打擊，對方投捕搭檔是王鏡銘、陳重羽，2好2壞情況下，在晚上9點11分當下，天母球場忽然天搖地動，主審尤志欽意識到強震來襲，立即喊暫停，比賽中斷近1分鐘，隨即恢復比賽，結果王鏡銘讓陳子豪揮空遭三振。

今天晚上9點11分宜蘭近海發生規模6.0地震，讓北部居民國家級警報大響，天母龍獅戰在場人員都非常有感，比賽還因此暫停近1分鐘。

今天賽後拿下單場MVP的陳重羽透露，地震當下感覺頭怎麼在暈，主審尤志欽用台語說：「地震、地震，等一下、等一下。」他第一次遇到在場上比賽因地震喊暫停的狀況，他問打擊的陳子豪有感覺嗎，「他說沒感覺，還一直問我說有嗎？有嗎？我說有啊，晃很大耶！」

比賽恢復進行後下一球陳子豪立即遭王鏡銘三振，陳重羽笑說，「可能子豪還在暈吧，結果剛好是這樣，王鏡銘感覺也沒發現地震的樣子。」

獅隊總教練林岳平說，他有感覺地震，球員休息室裡面的人都知道有晃一下，不過在場上的人感受應該比較大。

