美網》45歲大威廉絲獲女雙外卡 攜手費南德茲力抗烏澳第6種子

〔記者梁偉銘/綜合報導〕45歲地主老將大威廉絲（Venus Williams）的2025年美國網球公開賽之旅尚未結束，她與22歲的加拿大後輩費南德茲（Leylah Fernandez）組軍獲得大會女雙外卡，美加人氣老少配即將挑戰第6種子烏克蘭克琪諾（Lyudmyla Kichenok）／澳洲佩雷絲（Ellen Perez），力拚開胡挺進32強

費南德茲為2021年美網女單亞軍，上月以非種子黑馬之姿勇奪華盛頓冠軍；巧的是，休兵長達16個月的大威，就在華盛頓復出而且單、雙打都開胡。日前大威第25度出戰美網女單會內賽，不但締造公開年代最多紀錄，也是自1981年以來年紀最大的老將，歷經三盤激戰才敗給捷克11種子穆霍娃（Karolina Muchova），對手雖然已經29歲，比起大威仍年輕16歲，賽後直言與傳奇前輩交手雖感榮幸，臨場壓力格外沉重。

大威職業生涯大滿貫女單7冠當中，包括兩度美網封后，她與已退休的妹妹小威（Serena Williams）還贏得14座大滿貫女雙金盃，其中1999年、2009年就在紐約法拉盛公園拿下。

