中職》「他到底在幹嘛？」 陳重羽眼中的謎樣蒙德茲

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅洋投蒙德茲今天先發用96球投5局，被敲出5支安打另有3次保送失1分拿下本季第9勝，終場獅隊以5：2擊敗味全龍。

目前獅隊手握5名洋投，在831洋將大限前必須刷掉1人，暫居聯盟防禦率王的飛力獅和新洋投獅帝芬都確定獲留用，蒙德茲、布雷克、奧德銳形成「3搶2」局面，蒙德茲以一場好投搶得先機，本週布雷克、奧德銳都會再投1場先發做最後衝刺。

今天賽後獅隊總教練林岳平表示，蒙德茲表現還可以接受，壞球雖然多，但對方打者很難掌握他的球，左打者多半是擠壓到球、斷棒或三振，看起來球威相當好，甚至第5局球速還是相當快，「我們認為他有好的球威，最後大家投完再決定我們的隊型。」

獅隊先發捕手陳重羽打下3分打點獲選單場MVP，他說，原本以為單場MVP是蒙德茲，沒想到竟然是他，「蒙德茲從來台到現在，投球過程讓人看了覺得他到底在幹嘛？結果總是還不錯的，他球質很好但不準，上一場先發沒投保送但失6分，所以他今天首局就投保送，我覺得還不錯，有照著自己的節奏在走。」

陳重羽兩度狙擊龍隊先發洋投艾璞樂，其中第6局敲出2分打點安打，一棒定江山，陳重羽透露，艾璞樂是很好的投手，這場都投外角卡特球給他打，知道對方想丟在那個位置，內角只是丟給他看，就儘量往右外野推擊，結果是不錯的。

