體育 棒球 中職

中職》遭兄弟震撼教育慘敗 樂天魔神樂疑被惡意攻擊發聲：別再這樣...

2025/08/27 23:19

魔神樂。（記者林正堃攝）魔神樂。（記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕樂天桃猿今以1：7不敵中信兄弟，樂天王牌左投魔神樂先發5局狂失7分吞敗。賽後魔神樂疑似遭球迷惡意攻擊，他在Instagram限時動態發聲，希望球迷尊重自己與家人。

魔神樂今天先發面對兄弟表現不理想，主投6局用91球有60顆好球，被敲多達9支安打，失掉7分都是自責分，投出3次三振與1次觸身球，吞下本季第6敗，賽後防禦率2.62。

然而疑似又有不理性球迷惡意攻擊，魔神樂賽後在個人IG限時動態寫下：「至支持我的球迷們，感謝你們一直以來的相挺與陪伴，感謝你們在每場比賽給我的熱烈歡迎，我保證我會永遠全力以赴，我最感激的就是你們給我的愛。」

魔神樂話鋒一轉：「對於那些認為自己有權利對我或我的家人說壞話的人，我只想請求你們尊重，請別再這樣做了。感謝樂天桃猿球迷的支持與愛戴。Marcelo Martinez.」

近期球迷透過網路留言與私訊惡意攻擊球員的案例層出不窮，日前才剛發生台鋼曾昱磬被網友以三字經在社群媒體問候的事件。呼籲球迷在為支持的球隊與球員加油時，也請理性看球。

魔神樂疑似遭球迷惡意攻擊，在IG限時動態發聲。（取自IG）魔神樂疑似遭球迷惡意攻擊，在IG限時動態發聲。（取自IG）

