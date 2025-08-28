晴時多雲

體育 競技運動 其它

運動部》3000萬代言費沒了 李洋接掌首任運動部長的代價

2025/08/28 06:55

李洋。（資料照，記者陳逸寬攝）李洋。（資料照，記者陳逸寬攝）

【體育中心/綜合報導】行政院昨正式公佈新成立運動部長人事案，兩屆奧運金牌李洋將成為台灣首任運動部部長，李洋對於即將走馬上任，在社群媒體正式公告好消息，也提到「針對大家關心的商業合作部分，我已完成所有合規程序。」意思是放棄原有的商業代言，據李洋身邊人士透露，他趕在8月底前解除1年約3000萬元的代言合約。

李洋連續2屆奧運奪金，選擇月領的國光獎金合計25萬元，加上國體大教職，每月收入已超過30萬元。由於李洋形象良好，商業代言紛至沓來，據透露奧運光環為他帶來年約3000萬元商業代言，在電視上曝光率極高，據悉行政院早已敲定運動部長由李洋擔任，原體育署長鄭世忠和運科中心執行長黃啟煌分別擔任政務次長，就等李洋處理好商業代言的合約問題才正式宣佈 。

李洋趕在這波內閣改組之際，完成解除私人商業代言合約，在臉書上公布自己未來將推動的6大運動政策，宣誓未來將全心全意投入部長職責，並且特別提到商業代言的部分：「針對大家關心的商業合作部分，我已完成所有合規程序，確保公私分明，避免爭議。未來我將全心全意投入部長職責，把每一分時間與精力都放在這件我深愛的事上：讓運動更好。」

擔任部會首長薪資逾20萬元，加上國光獎金，李洋年薪收入約600萬元，但比起數千萬元的商業代言收入，李洋為進入政壇服務犧牲不小，不過，成為台灣歷史上第一位運動部長，名留青史，不是金錢可以衡量的。

