體育 競技運動 其它

運動部》要改革！石明謹、劉柏君：別成為「體育署X2」

2025/08/28 08:03

石明謹（右）和劉柏君（左）27日發出共同聲明，除力挺李洋接任運動部長，也強調應大刀闊斧推動體育改革。（圖擷自劉柏君臉書）石明謹（右）和劉柏君（左）27日發出共同聲明，除力挺李洋接任運動部長，也強調應大刀闊斧推動體育改革。（圖擷自劉柏君臉書）

李冠霖／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新成立的運動部將於9月9日掛牌，行政院27日證實將由奧運雙金得主、台灣羽球名將李洋擔任首任部長。對此知名足球球評石明謹、我國無任所大使劉柏君共同在社群媒體發出聲明，除對李洋接任部長表達支持，也強調應大刀闊斧改革和矯正，並稱挑戰才開始、不會停止監督與批判，「不要讓運動部成為體育署X2」。

石明謹和劉柏君27日晚間10時在臉書PO出共同聲明稱，在本屆總統大選之前，兩人之所以願意列入民進黨不分區名單，主要有2個原因，首先是在所有黨派之中，只有民進黨有運動圈的代表；其次是兩人都希望能夠藉由這個機會，對國內的運動政策提出建言。

聲明首先祝福李洋成為第一任運動部長，兩人表示，李洋年紀輕、沒有行政資歷、完全是個政治素人，引起許多人擔憂，但年紀輕可以更貼近民意、沒有行政資歷代表沒有過去的包袱、政治素人可以有更多改革的動力。石明謹說，就其觀察，李洋是個正直且充滿熱情的人，在任何位置上都會是個認真做事的好人，他背後的奧運金牌光環也會讓台灣人眼睛為之一亮。

沉痾未列入改革　4項觀點表達憂心

聲明稱，對於李洋出任部長沒有疑慮，也期待李洋可以注入改革的動力。然而話鋒一轉，兩人強調，「我們真的這樣就夠了嗎？這真的可以改變台灣運動的未來嗎？運動部成立之前，我們參加了多場會議，有幾項我們最憂心的問題，最終並沒有得到支持」。聲明接著羅列4項觀點。

第一點，「不要讓運動部成為體育署X2，人力成長、預算加倍，就現實來說，絕對是好事，但是光是組織擴編，不可能達到改革的效果。新的運動部，組織分工除了增加一個適應運動司之外，其他的單位跟原有的體育署一模一樣，甚至連名字都沒有改，更不可能大刀闊斧的創造新的思維」。

第二點，「舊有的沉痾並沒有被列入改革的方向，不論是體育班制度的檢討、單項協會的管理、跨部會的整合問題，都不在成立運動部的組織面向中得到『升格』，只能留給新任部長解決，這樣又回到人治的結果，我們當然期待新任部長有改革的決心，但是沒有從根本上來討論，將無法得到長期效果」。

第三點，「運動部除了部長人選之外，整體的人事部署沒有得到換血的效果，大部份的職位只是原地升遷，就算新任部長有執行的魄力，也不見得能夠改變積習已久的行事風格，甚至相反的，有可能形成被架空的情況」。

第四點，「在多次的會議中，我們發現在現有的體制中，包括對運動產業的缺乏認知、對運動外交的錯誤想像、對奪牌主義的過度迷思，沒能透過運動部成立的契機，一次性的加以矯正，著實錯失了一次徹底改變的良機」。

最末聲明總結稱，兩人當然希望有最好的結果、擔憂的這些現象都不會發生，但卻不能沉默不語，不能昧著良心說運動部成立後，「台灣運動的未來就會好棒棒」，其實未來的挑戰才剛開始，而且第一步，「並沒有完全走在正確的道路上」。

兩人強調，不會停止監督與批判，就跟過去這些年持續所做的一樣，「當然，我們也會繼續在不同領域、不同角度努力，推廣我們心目中，台灣運動的願景」。

