MLB》賈吉41轟開啟41分鐘瘋狂9分大局！ 洋基強勢橫掃國民（影音）

2025/08/28 07:20

賈吉敲出本季第41轟。（法新社）賈吉敲出本季第41轟。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊近期找回布朗克斯轟炸機本色，今天在對國民一戰靠著隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）共6人開轟，在3局灌進9分大局，終場以11：2帶走比賽，收下4連勝。

國民本場派出前首輪好手卡瓦利（Cade Cavalli）登板，今年表現回春的他首局就遭到葛里遜（Trent Grisham）陽春彈砲轟，本季第26轟出爐。3局卡瓦利面臨洋基恐怖火力壓境，由賈吉2分砲，本季第41轟發難，貝林傑（Cody Bellinger）本季第25轟背靠背出爐，接著多明格茲（Jasson Domínguez）敲二壘安打再貢獻比數，麥馬翰（Ryan McMahon）後續的3分砲直接打退卡瓦利，讓他狼狽退場。不過接替上場的小笠原慎之介在同個半局仍遭萊斯（Ben Rice）全壘打轟炸，單局再失2分才結束這恐怖的9分大局，此局足足打了41分鐘。

後續洋基再靠著威爾斯（Austin Wells）擊出本場第6轟、本季第18轟取得11：0領先，先發左投佛里德（Max Fried）主投7局僅失1分，接替的布萊克本（Paul Blackburn）挨轟失1分，終場洋基就以11：2大勝國民，完成系列賽3戰橫掃。

