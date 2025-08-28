體壇》李洋擔任運動部長 鄭運鵬解析背後意義、遇到酸民回「這句」就好

李洋傳出接任部長後，引起部分輿論議論，前立委鄭運鵬27日發文力挺李洋，並呼籲大家多給李洋鼓勵。（資料照）

〔即時新聞/綜合報導〕行政院昨（27日）正式公佈新成立運動部長人事案，兩屆奧運金牌李洋將成為台灣首任運動部部長，李洋昨日也在臉書公布此消息，並提出擔任部長後的6大發展重點。不過在李洋傳出接任部長後，引起部分輿論議論，前立委鄭運鵬27日發文力挺李洋，並呼籲大家多給李洋鼓勵。

鄭運鵬指出，設置運動部的目的和傳統的八部二會功能不同，他認為運動部是「時代的產物」，業務量和預算可能連交通部、經濟部的一個老局處都不到，但在關鍵的體育獎項、運動員上如果有好的成績，一定能夠發揮「團結國家」的力量，因此運動部應該是個在個人與項目培養明星的機關，首任部長任用運動明星當然會有更強大的宣示效果。鄭運鵬說：「很多人嫌他太年輕，不過，運動員的巔峰時期本來就不長，即使請到多年前的金牌得主，一定也會被嫌當部長太年輕、沒資歷。」

鄭運鵬提到，大家將心比心，李洋一定知道自己的背景沒辦法比行政資歷、甚至在論字排輩的體育界都會被指指點點，但是他是習慣承受巨大壓力的人。鄭認為，李洋心理有底，即使可能有些面向沒那麼快上手，但一定有所準備。

鄭運鵬表示，現在台灣人有些人對於運動員還是有歧視，認為他們就是不會讀書、頭腦不夠靈光，但是根據科學研究，高階的運動員也代表了高智商，他們未必投入學業，但運動代表了他們至少頭腦靈光，李洋部長可以幫助家長們改變對子女投入運動的觀念。

鄭運鵬指出，目前台灣是個內外都充滿惡意的特殊環境，大家可以看到12強奪冠時的酸民、看運動部採用陳傑憲的手勢面對的批評，就知道對這些人和帳號來說，沒有「政治歸政治，體育歸體育」這回事，那只是無差別貶低台灣的武器而已。鄭運鵬建議，對於李洋部長的任命，不管大家在網路上看到什麼酸言酸語，只要回「你行？你來」就好，鄭直言：「反正這種咖小帳號一來也不可能拿奧運金牌，二來也不會有人找他當部長。」

