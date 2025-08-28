晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》隊友開轟他被砸！ 阿庫尼亞第9次遭馬林魚觸身球引發大場面

2025/08/28 07:53

阿庫尼亞被觸身球打中。（路透）阿庫尼亞被觸身球打中。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士在今天以12：1大勝馬林魚，系列賽2勝1敗拿下，不過比賽中出現大場面，勇士當家球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）遭觸身球後導致板凳清空，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）也被趕出球場。

事情發生在第3局，歐森（Matt Olson）敲出2分砲幫助球隊取得3：0領先後，阿庫尼亞馬上被馬林魚投手古斯托（Ryan Gusto）93.3英哩的伸卡球砸中，兩邊板凳清空，隨後都被主審給予警告，史尼克則因為持續抗議遭到裁判驅逐出場。激情過後，阿爾比斯（Ozzie Albies）在同個半局敲出2分砲給予最好回應。

勇士本場以11安灌進12分，包含5發全壘打大勝馬林魚，賽後史尼克指出，他認為古斯托的觸身球不是故意的，但覺得他應該要被驅逐出場，可是主審不這麼認為，史尼克也因為跟主審抗議這件事被驅逐出場，是他本季第2度、生涯第22次遭驅逐。

史尼克直言：「在全壘打後你不應該投那麼內角，因為如果你這樣投結果失手打到打者，板凳清空這件事就會發生。」受害者阿庫尼亞表示，他不知道古斯托是不是想要砸他，而古斯托則試圖告訴阿庫尼亞與史尼克，他只是按照球探報告投了一顆伸卡球。

古斯托說道：「我丟了顆內角伸卡球。那球很明顯投得太裡面了。但看起來他直接把他的手或手肘往球的移動方向擺過去，感覺他一開始能躲開，但卻在最後一秒往球上面靠，這也是當他瞪著我的時候我想向他解釋的東西。」

報導指出，阿庫尼亞生涯一共被馬林魚砸過9次觸身球，扣除馬林魚外，沒有任何球隊砸阿庫尼亞砸超過5次，不過最近馬林魚砸他的次數不多，今天只是自2022年以來的第3次。

