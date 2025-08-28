美網》喬科維奇生涯第75度闖大滿貫32強 超越費德爾獨居史上第一

喬科維奇。（美聯社）

〔記者盧養宣／台北報導〕38歲塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今在美國網球公開賽男單次輪以6：7（5：7）、6：3、6：3、6：1打敗世界排名145的地主施法達（Zachary Svajda），生涯第75度闖進大滿貫32強，賽後也再現小提琴慶祝儀式。

喬科維奇今年前三場四大公開賽都止步4強，來到生涯4度封王的法拉盛公園續拚生涯第25座大滿貫冠軍，首輪以直落三力退美國新星田勒納（Learner Tien），連兩輪遭遇地主好手。

喬科維奇自2014年後首度被排在中央球場亞瑟・艾許球場日場第一戰，開賽在烈日下陷入苦戰，首盤出現多達14次非受迫性失誤，被22歲的施法達先下一城，次盤重整旗鼓，第6局突破對手，順利扳平戰局。

施法達在第三盤腿部出現問題，也申請傷停治療，喬科維奇克服此盤1：3落後，連拿5局取得聽牌優勢，在對手發球威力明顯下滑下，耗費2小時31分鐘讓勝利入袋。

喬科維奇生涯第75次闖進大滿貫32強，超越瑞士名將費德爾（Roger Federer）獨居史上第一，下輪將遭遇英國好手諾里（Cameron Norrie），生涯6度交手都由喬帥獲勝。

