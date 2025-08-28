MLB》中斷連25場先發6局超狂紀錄 華裔明星強投技壓達比修有奪第12勝

布萊恩．沃。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手華裔明星強投布萊恩．沃（Bryan Woo）今天繳出5.2局6K失2分的好投，技壓教士日籍強投達比修有的4局失4分，但卻中斷了連續25場先發至少投滿6局的隊史紀錄，水手靠著布萊恩．沃的好投，以及蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）的關鍵3分砲，終場以4：3險勝。

蘇亞雷斯。（路透）

水手打線在2局下率先展開進攻，蘇亞雷斯敲安並盜上二壘，萊利（Luke Raley）適時敲出右外野二壘安打，讓達比修有掉分，取得1分領先。

近期找回全壘打手感的蘇亞雷斯在第4局再度開砲，左外野3分砲痛擊達比修有，連續2場，開轟本季第42轟出爐，助隊取得4：0領先。達比修有此役僅投4局就退場，被敲4安失4分，包含1轟，另有3次三振和1次保送，防禦率升至5.66。

華裔明星強投布萊恩．沃前5局有效壓制教士打線，但卻在第6局出現控球不穩的狀況，一上來就對勞瑞安諾（Ramon Laureano）投出觸身球保送，接著被歐赫恩（Ryan O'Hearn）、西茲（Gavin Sheets）敲安掉分，之後用讓鷹俠（Jose Iglesias）擊出投手強襲球形成內野安打，教士攻佔滿壘，水手也決定將布萊恩．沃換下場，中斷了連續25場先發至少投滿6局的隊史紀錄。

Gabe Speier接替投球後仍無法止血，投出觸身球讓教士兵不血刃拿下第2分，這分也記在布萊恩．沃身上。布萊恩．沃總計主投5.2局用95球，被敲6安失2分，另有6次三振和2次保送，防禦率為2.95。

水手守護神穆諾茲（Andrés Muñoz）在上演劇場，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）在1人出局後擊出左外野二壘安打，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）則在2人出局後也補上一隻中外野長打，助隊追到1分落後，之後更盜上三壘，所幸穆諾茲最後解決勞瑞安諾，讓水手嚇出一身冷汗，終場以4：3險勝，穆諾茲進帳本季第31場救援成功，布萊恩．沃拿下本季第12勝，而達比修有苦吞第4敗。

布萊恩．沃連續25場先發至少滿6局的紀錄，是自2015年以來排名大聯盟第4多，也是自2022年4月25日至9月18日太空人的瓦德茲（Framber Valdez）之後最長的一次。再加上布萊恩．沃在這段期間，每場比賽僅有2次或更少保送，在大聯盟只僅次於1905年塞揚（Cy Young）的30場。

達比修有。（路透）

