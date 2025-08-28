晴時多雲

體育 足球

足球》休賽季82.5億補強沒用！ 曼聯聯賽盃慘輸四級球隊創恥辱紀錄

2025/08/28 08:47

曼聯正規時間好不容易以2：2追平後，仍在PK階段以11：12不敵四級球隊格林斯比。（美聯社）曼聯正規時間好不容易以2：2追平後，仍在PK階段以11：12不敵四級球隊格林斯比。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕英超豪門球隊曼聯，在今天的英格蘭足球聯賽盃（簡稱聯賽盃），在加射階段輸給來自第四級別聯賽，英格蘭乙組足球聯賽的球隊格林斯比，創下恥辱紀錄。

本場比賽曼聯幾乎從頭落後到尾，在前30分鐘就被對手踢進2球，曼聯直到下半場才在第75分鐘與第89分鐘各進1球追平。兩隊在PK階段一路戰到12：11，最終由格林斯比贏下歷史性一勝，曼聯苦吞羞恥一敗。

本場比賽是曼聯首次輸給四級球隊，同時也是自2014年以來首次在聯賽盃第兩輪就出局。曼聯主帥阿莫林（Ruben Amorim ）賽後批評球員開賽根本就像是沒有在場上一樣，更直言球隊應該表現得更好：「我只能跟球迷道歉，但我覺得我們的球員已經用行動很大聲地表達他們想要什麼。」

阿莫林更直言，「我認為最好的球隊贏了...我認為我的球隊以及球員今天很大聲地表達了這件事。」、「我覺得有點逼近極限了。有些事情應該要改變。在這個時刻，我們需要專注在週末的比賽，這樣我們才有時間去思考。」

曼聯在上季結束後已經花費超過2億英鎊補強（約新台幣82.5億），但球隊表現仍難以提升，在英超開季前兩場曼聯1敗1和，如今再輸給四級球隊，阿莫林坦言：「你沒辦法在一個夏天改變所有事情，但你必須要贏球。你不能夠繳出這樣的表現。」

