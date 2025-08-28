美網》輸不起？ 奧絲塔朋科止步次輪後嗆地主對手「沒受過教育」

奧絲塔朋科止步次輪後怒嗆地主好手湯森。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）今在2025年美國網球公開賽女單次輪以5：7、1：6不敵地主好手湯森（Taylor Townsend），賽後兩人在網前致意時出現口角。

奧絲塔朋科今輸球後走向網前告訴湯森，在出現幸運擦網球後必須向對手道歉致意，但湯森認為自己不需要表達歉意，也讓奧絲塔朋科氣得不斷重複「你沒受過教育」，湯森也不甘示弱反擊，「你應該學習如何接受失敗。」

湯森與主審握手後鼓譟現場球迷為自己慶祝勝利，隨後接受《ESPN》場邊訪問時表示，「這就是比賽，輸球的時候有些人情緒會比較激動，說一些難聽的話。」

湯森透露兩人在網前的對話，「她說我沒教養、沒受過教育，還說看我們出了美國會怎麽樣，我很期待，我在加拿大、美國以外的地方打敗過她。」

奧絲塔朋科隨後也在限時動態發出聲明回應，表示湯森出現幸運的網帶球沒有致意是非常不尊重人的行為，「這是我生涯第一次遇到這種狀況，她在自己的國家出賽不代表就能為所欲為。」

奧絲塔朋科也對湯森賽前熱身不是從底線而是從網前開始頗有微詞，對於球迷因她與湯森的爭執認為她此舉帶有歧視意味，她也回應，「我從來都不是種族主義者，我尊重每位來自不同國家的人，你來自哪裡不重要，網球有一些規則必須遵守，不能因為觀眾支持你，就不尊重你的對手。」

湯森目前是女雙球后，不過女單世界排名僅139，也是她自2023年後再度打進大滿貫女單32強，下輪將遭遇俄羅斯第5種子安德烈耶娃（Mirra Andreeva）。

