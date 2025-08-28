晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大展K功！大谷翔平首度投滿5局飆9K 有望奪下本季首勝

2025/08/28 10:09

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天迎來本季第11場先發登板，對決紅人大展K功，首度投滿5局失1分，飆出本季單場新高的9次三振，道奇目前取得4：1領先，大谷有望收下本季首勝及睽違749天的勝投。

大谷翔平首局首打席遭紅人開路先鋒佛里朵（TJ Friedl）敲出左外野安打，但大谷之後接連三振掉馬提（Noelvi Marte）和克魯茲（Elly De La Cruz），之後讓A.海伊斯（Austin Hays）擊出中外野飛球出局，抓到第3個出局數。

大谷翔平第2局控球不穩，三振掉拉克斯（Gavin Lux）後，連續投出2次四壞球保送，並投出2次暴投，但連續飆出2次三振化解二三壘有人的失分危機。大谷翔平解決佛里朵後，被馬提（Noelvi Marte）擊出左外野陽春砲掉分，但大谷立即回穩，大展K功連續三振掉克魯茲和A.海伊斯。

大谷在4局上投出三上三下，他也在4局下敲安開啟攻勢，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、帕赫斯（Andy Pages）和E.赫南德茲（Enrique Hernández）接連敲安，大物捕手拉辛（Dalton Rushing）在滿壘擊出帶有2分打點的中外野安打，道奇單局灌進4分超前。

大谷第5局先讓K.海伊斯（Ke'Bryan Hayes）擊出三壘滾球遭刺殺，麥可連（Matt McLain）遭到三振，佛里朵則是擊出一壘滾地球出局，大谷首度投滿5局。

大谷翔平此役先發5局用87球，刷新本季最長局數和最多用球數，被敲2安包括1轟失1分，9次三振也刷新本季單場新高，投出2次保送，防禦率降至4.18，最快球速達100.3英哩（約161.4公里）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中