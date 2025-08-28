MLB》大展K功！大谷翔平首度投滿5局飆9K 有望奪下本季首勝

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天迎來本季第11場先發登板，對決紅人大展K功，首度投滿5局失1分，飆出本季單場新高的9次三振，道奇目前取得4：1領先，大谷有望收下本季首勝及睽違749天的勝投。

大谷翔平首局首打席遭紅人開路先鋒佛里朵（TJ Friedl）敲出左外野安打，但大谷之後接連三振掉馬提（Noelvi Marte）和克魯茲（Elly De La Cruz），之後讓A.海伊斯（Austin Hays）擊出中外野飛球出局，抓到第3個出局數。

大谷翔平第2局控球不穩，三振掉拉克斯（Gavin Lux）後，連續投出2次四壞球保送，並投出2次暴投，但連續飆出2次三振化解二三壘有人的失分危機。大谷翔平解決佛里朵後，被馬提（Noelvi Marte）擊出左外野陽春砲掉分，但大谷立即回穩，大展K功連續三振掉克魯茲和A.海伊斯。

大谷在4局上投出三上三下，他也在4局下敲安開啟攻勢，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、帕赫斯（Andy Pages）和E.赫南德茲（Enrique Hernández）接連敲安，大物捕手拉辛（Dalton Rushing）在滿壘擊出帶有2分打點的中外野安打，道奇單局灌進4分超前。

大谷第5局先讓K.海伊斯（Ke'Bryan Hayes）擊出三壘滾球遭刺殺，麥可連（Matt McLain）遭到三振，佛里朵則是擊出一壘滾地球出局，大谷首度投滿5局。

大谷翔平此役先發5局用87球，刷新本季最長局數和最多用球數，被敲2安包括1轟失1分，9次三振也刷新本季單場新高，投出2次保送，防禦率降至4.18，最快球速達100.3英哩（約161.4公里）。

