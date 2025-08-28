MLB》大谷翔平搖頭娃娃日投打發威！ 5局飆9K奪749天首勝（影音）

大谷翔平5局9K僅失1分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇大谷翔平今天揮別上場對洛磯先發吞敗陰霾，今天他在搖頭娃娃日先發對陣紅人，本季首度投滿5局還狂飆9K僅失1分，他自己也在4局敲安開啟4分大局攻勢，終場道奇5：1，系列賽3戰橫掃紅人，大谷翔平順利收下本季首勝，同時也是睽違749天首勝。

大谷翔平上場對陣洛磯主投4局失5分，還遭強襲球擊中，苦吞本季首敗，但今天對陣紅人，大谷翔平大改投球策略，雖被首棒敲安但狂丟曲球飆2K下庄，次局控球不穩連投2次四壞保送還出現2次暴投，但他再次展現K功連飆2K解危，3局遭馬提（Noelvi Marte）開轟失掉1分後又飆出2K，4局大谷飆1K投出首次3上3下，5局再次投出3上3下飆1K，今天共用87球，回歸後首度投滿5局，送出9K，失1分，防禦率下降到4.18。

4局大谷翔平自己敲安開啟攻勢，1出局後T.赫南德茲（Teoscar Hernández）與帕赫斯（Andy Pages）接連敲出右外野方向軟弱小飛球落地形成安打，滿壘後赫南德茲（Enrique Hernández）率先敲出滾地安打進帳2分，拉辛（Dalton Rushing）接續再敲滾地安打，道奇此局灌進4分反超比數。

8下康佛托（Michael Conforto）敲出本季第10轟，用陽春砲助隊取得5：1領先，終場道奇5：1獲勝，3連戰橫掃紅人，大谷翔平收下本季首勝。

大谷翔平敲安後跑回追平分。（路透）

大谷翔平今天打擊手感不俗，雖只有1支安打，但擊球的狀態良好，9局飛球被接殺的擊球初速達103.4英哩、4局安打的擊球初速達102.7英哩、7局被美技接殺的飛球擊球初速達101.8英哩，首局滾地出局則是97.8英哩，僅5局滾地出局86.4英哩，是本場他最低的擊球初速。

