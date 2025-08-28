U18世界盃》台灣隊飛抵沖繩備戰 9/5首戰「唯一外卡」中國

U18世界盃台灣隊。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃將在9月5日於日本沖繩開打，台灣隊昨天啟程飛抵沖繩備戰，預計打4場熱身賽，迎接9月5日首戰中國，大會官方網站也整理出有趣的魔術數字，讓數字來說話。

U18世界盃大會官網指出，包含前身世青賽在內，這32屆U18世界盃美國是唯一每一屆都參賽的球隊，有5隊上一屆未參賽，包含古巴、義大利、南非、中國和德國，6隊曾奪冠，包含台、日、韓、美、加拿大和古巴，古巴11度奪冠最多，上次拿到冠軍已是2004年，美國10冠次之。

順帶一提，2025年1月世界棒壘球總會（WBSC）指定中國以外卡身分參賽，這也是中國第4度參與這項盛會，其他11隊都是從各洲資格賽脫穎而出取得參賽權。

另外，加拿大主辦13次U18世界盃最多，上次主辦是在2017年，沖繩是首度舉辦的日本城市，沖繩現有160座島嶼，其中49座島嶼有人居住，這屆賽事分別在那霸沖繩蜂巢球場和糸滿西崎球場熱戰，其中那霸市人口約32萬人，糸滿市約6萬1000人。

這屆U18世界盃總計12隊參賽，台灣隊分在B組，預賽連打5天，5日起依序對戰中國、美國、巴拿馬、澳洲、德國，分組6取3晉級超級循環賽，A組則有地主日本和南韓、古巴、波多黎各、義大利、南非。

U18台灣隊20名戰將共7位準職棒生，包括樂天桃猿指名3投鍾亦恩、陳世展和王奕翔，富邦悍將兩捕張育豪、江庭毅，中信兄弟外野手蔡琞傑和味全龍內野手吳承皓。

