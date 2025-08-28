晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》37歲紅襪火球守護神查普曼霸氣關門 有望挑戰美聯鬼神紀錄

2025/08/28 11:01

紅襪守護神查普曼。（美聯社）紅襪守護神查普曼。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天靠著24歲外野新星瑞法拉（Ceddanne Rafaela）9局上的驚天2分砲，終場以3：2逆轉擊敗金鶯，收下3連勝，近7場拿下6勝。當家火球守護神查普曼（Aroldis Chapman）連飆3K強勢關門，收下本季第26場救援成功，並有望挑戰一項鬼神紀錄。

紅襪超級大物安東尼（Roman Anthony）首局首打席開轟，砲轟金鶯34歲左投恩斯（Dietrich Enns），金鶯2局下展開反攻，Dylan Beavers擊出長打扳平戰局，兩隊一路纏鬥至第7局才打破僵局，卡爾森（Dylan Carlson）敲出二壘安打，幫助金鶯打回超前分。

金鶯9局上推出艾金（Keegan Akin）關門，但卻是提油救火，一上來就被杜蘭（Jarren Duran）敲出安打，下一棒瑞法拉瞄準偏高86.6英哩的變速球，擊出左外野超前2分砲，助隊以3：2逆轉。這是瑞法拉本季第15轟，也是第3次在第9局或之後擊出超前全壘打，與紅雀明星捕手康崔拉斯（Willson Contreras）、運動家柯茲（Nick Kurtz）及道奇大谷翔平並列全大聯盟最多。

紅襪9局下推出當家37歲明星終結者查普曼，他連飆3K無安打無保送霸氣關門，防禦率只有1.04。自7月26日開始，查普曼就沒有讓對手敲安或得分，連續14場出賽沒有被敲出安打，追平1998-99年艾德里（Scott Aldred），在美聯並列史上第二長紀錄，僅次於2013年桑托斯（Sergio Santos）的15場。

