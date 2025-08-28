晴時多雲

MLB》5局飆9K創本季新高 大谷翔平坦言不安「我還能跟以前一樣嗎？」

2025/08/28 12:19

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨星大谷翔平今天雙刀出擊，面對紅人繳出5局9K失1分的好投，勇奪本季及轉隊首勝，同時也是睽違749天的勝投。大谷賽後受訪坦言，自己心裡有點不安，會想自己能不能恢復到以前的身手。

大谷翔平此役先發5局用87球，刷新本季最長局數和最多用球數，被敲2安包括1轟失1分，9次三振也刷新本季單場新高，投出2次保送，防禦率降至4.18，最快球速達100.3英哩（約161.4公里）。大谷總計投出23顆曲球、16顆橫掃球、15顆四縫線速球、11顆指叉球、8顆卡特球，7顆滑球和7顆伸卡球，共製造14次揮空。

大谷翔平賽後受訪表示，球隊前兩場都贏球，所以自己也希望能夠幫助球隊拿下勝利，今天登板就專注於投出好的內容，他也談到本場投了很多曲球，「上一場投完之後，就想說這次一定要在比賽中嘗試投曲球，自己也想試試看指叉球，雖然投得有好有壞，但能投到第5局，應該算是做得不錯了。」

大谷也談到復健過程，與其說是辛苦，不如說是有些不安，第二次手術後，自己會去想能否像以前一樣投球，不過隨著不斷投球，信心也逐漸累積，今天的比賽就是這個過程中的一部分，沒有沉浸在難過的情緒當中，反而更感激在道奇隊醫訓練團隊每天細心照顧，這才是最重要的。

