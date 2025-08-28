運動部》空降運動部 李洋有什麼底氣面對挑戰？

李洋。（資料照，記者盧養宣攝）

像羽毛般輕盈，頂著光環被托抬於空中，隨著人群風向流動，還是站在巨人的肩膀上號令三軍衝鋒，成為獨當一面的領航員？是首任運動部部長李洋真正的挑戰，也讓人期待。

剛滿30歲的兩屆奧運金牌李洋，將執掌新成立的運動部，形象清新，首任部長委以傑出選手掌舵，以選手的角度治理運動部，具有宣誓意義，不過從體育署蛻變為運動部，實質意涵遠遠超過競技運動範疇，在台灣的運動領域是一個前所未有的新格局，李洋對運動部的政策論述和執行能力，未來都是一道道命題，考驗著史上最年輕的部長。

運動部成立是總統賴清德落實政見的重要政策，經過一年多堆砌琢磨，打造含1署（全民運動署）、6司、5處及3個行政法人的組織架構，在115年的政府歲出編列的預算書中，政府計畫對台灣運動體育領域投入248億元，創下史上新高，其中屬於運動部的預算達214億元，「運動壯大台灣」金額規模空前，這也是李洋部長手中可供運用的資源，揮灑空間寬廣。

李洋個性沉穩內歛，擇善固執頗有見地，展現洞察問題和深思熟慮的能力，各界對他以政界「素人」身分空降出任運動部長一職，多持正面評價，認為即便他缺乏行政經驗，還是可以在短時間內補足行政機關運作的學分。李洋自己也不諱言，運動部要靠著「專業領航、團隊治理」，一開始必須仰賴幾位副手的專業和豐富經驗，去面對公務體系、立委民代，以及國體法中的特定體育團體，沒有一件是容易的事。

年齡和經驗，絕不會是治大國若烹小鮮的限制，如眾星拱月般將上任運動部長的李洋，他的優勢是清新沒有包袱，最重要的，他擁有兩屆奧運金牌光環護體，穩住局面，只要能夠深刻理解「真實世界」運作的複雜性，從中走出康莊大道，還是有機會在他的金牌光環褪去之前，「讓理想不只停留在紙上，而是確實落地。」（記者王元鴻）

