NBA》5屆全明星中鋒湯斯來了！展現親和力下午出席3對3活動

尼克球星湯斯抵達台灣。（台啤永豐雲豹提供）

〔記者粘藐云/綜合報導〕NBA尼克明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）今天清晨抵達台灣，即便行程滿檔，他在機場仍展現親和力，球迷拍照、簽名來者不拒，他預計下午先在桃園台啤永豐雲豹舉辦的3對3籃球賽亮相。

29歲的湯斯過去曾5度入選明星賽，生涯也曾3次入選年度最佳陣容，上個賽季從灰狼轉戰尼克後，幫助球隊闖進東部冠軍戰，可惜最後不敵溜馬，無緣爭冠。

湯斯這次來台將和另一位NBA大咖球星、快艇的雷納德（Kawhi Leonard）參與2025桃園珍珠海岸國際音樂節還有TAT相關籃球表演賽，可望再次掀起一股旋風。

尼克球星湯斯抵達台灣，熱情和球迷互動。（台啤永豐雲豹提供）

尼克球星湯斯（中）抵達台灣，左為雲豹執行長張建偉。（台啤永豐雲豹提供）

