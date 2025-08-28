美網》搶7決勝局超狂勝率 莎巴蓮卡闖女單32強續朝衛冕邁進

世界球后莎巴蓮卡。（路透）

〔記者盧養宣/綜合報導〕世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）今在2025年美國網球公開賽女單次輪以7：6（7：4）、6：2力退22歲俄羅斯選手庫德梅托娃（Polina Kudermetova），搭上女單32強列車，朝衛冕再邁一步。

莎巴蓮卡今開賽第一個發球局就遭突破，不過她穩住陣腳隨即回破，兩人一路鏖戰至搶7，白俄羅斯球后發揮今年在決勝局的超高勝率，以7：4先下一城，次局沒再讓世界排名67的庫德梅托娃有太多機會，直落二成功關門，接下來將與加拿大第31種子費南德茲（Leylah Fernandez）爭奪16強席次。

莎巴蓮卡順利拿下在法拉盛公園的9連勝，今年在決勝局19勝1敗冠居女單賽場，且近期拉出17連勝，對於在關鍵時刻的絕佳表現，她笑說，自己也不知道原因，「可能就是保持進攻侵略性，我知道每一分都可能成為那一盤的重要時刻，所以我就是努力維持侵略性。」

莎巴蓮卡將在紐約力拚2連霸，她認為最重要的事就是專注在自己身上，「我知道如果能發揮實力，我就有機會能辦到，所以我要做的就是保持專注，每次上陣都繳出最好的表現。」

