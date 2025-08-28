晴時多雲

體壇》昔日台大棒球隊好手林宜敬 升任數位發展部部長

2025/08/28 12:32

林宜敬升任數位發展部部長。（記者羅志朋攝）林宜敬升任數位發展部部長。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕近期行政院內閣進行改組，數位發展部部長一職，由數發部政務次長林宜敬升任，過去他是台灣大學棒球隊選手，也是非常熱愛棒球的部長。

過去林宜敬接受本報採訪時曾表示，兒時全台瘋棒球，威廉波特少棒小英雄許金木、鄭百勝是全民偶像，國中他到友人家，掛著一整套台大棒球隊捕手護具映入眼簾，心生嚮往之，當下立志有一天要考上台大加入棒球校隊，後來從建中畢業後，考上台大資工系並加入棒球隊，主守三壘、扛第一棒。

林宜敬在台大棒球隊征戰全台大小賽事，練球、集訓和熱戰的酸甜苦辣，都成了人生美好的回憶，退伍後他赴美攻讀布朗大學電腦科學博士並改打慢壘，學成歸國工作賺進人生第一桶金，2002年成立艾爾科技公司當老闆，研發語言教學系統和口語學習軟體，閒暇之餘也會進場看中職比賽。

去年5月林宜敬獲延攬入閣，擔任數發部政務次長一職，昔日台大棒球隊好手，如今獲拔擢接掌部長，文武兼備，他曾說，「打球和念書不相違背，在台大棒球隊學會團隊、分工，對他的人生幫助很大。」

林宜敬昔日在台大棒球隊主守三壘。（林宜敬提供）林宜敬昔日在台大棒球隊主守三壘。（林宜敬提供）

林宜敬昔日是台灣大學棒球隊好手。（林宜敬提供）林宜敬昔日是台灣大學棒球隊好手。（林宜敬提供）

