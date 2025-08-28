晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》盛讚曲球犀利能駕馭5種球路 羅伯斯點出大谷的厲害之處

2025/08/28 13:41

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨星大谷翔平今天雙刀出擊，繳出強投豪打的身手，面對紅人先發5局飆9K失1分，勇奪本季首勝。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪盛讚大谷，並點他的厲害之處。

大谷翔平此役先發5局用87球，其中有23球為曲球，佔了26％，無論數量和比例都是本季新高，速球只投15顆、佔17％則是本季單場最少。對於大谷的配球策略，羅伯斯表示，這顯示了大谷的厲害之處，即使不是主要使用的武器，但也能這樣有效運用，能力非常驚人，而且他的曲球不僅能有不同的變化，還能透過速差徹底迷惑打者。

羅伯斯也補充說道，大谷在狀態好時能駕馭4、5種球路，當打線進入第3輪之後，他能夠更換不同的球種或配球方式來面對，如果球隊需要他投更長局數時，他也能提供更多選擇，這對球隊的幫助非常大，今天5局就投到90球，這也是個很好的參考指標。

羅伯斯盛讚大谷翔平，今晚的投球感覺找回了自己，雖然一開始像是還需要一點時間進入狀態，但他非常專注，掌握住良好的投球節奏。

大谷翔平拿下轉隊至道奇的首勝，羅伯斯替他感到高興，「當時因為用球數的關係，他就只差一個出局數就要被換掉，最後能拿到勝投真的是太好了。」

