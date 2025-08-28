晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》史上僅5人辦到！ 海盜頭號投手大物前2場登板寫56年偉業

2025/08/28 13:31

錢德勒收下生涯首勝。（法新社）錢德勒收下生涯首勝。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟百大新秀排名整體第7、投手第1的海盜大物錢德勒（Bubba Chandler），在初登板4局好投拿下生涯首次救援成功後，今天對紅雀再用4局好投收下生涯首勝，寫下史上僅5人辦到的紀錄。

今日海盜派出姆洛津斯基（Carmen Mlodzinski）先發，他主投3局失1分退場，4局錢德勒登板接替投球，他主投4局只被打1支安打，送出3K與1個四壞保送，球隊也在6局攻下2分逆轉戰局，終場2：1及敗紅雀，錢德勒拿下生涯首勝，而7局失2分（1責失）的葛雷（Sonny Gray）則問天吞敗。

錢德勒今天投53球有33球好球，用球數比上場多13球，其中速球有7顆在100英哩以上，整場製造對手8次揮棒落空。賽後錢德勒表示，自己只是一球一球投，並設定好自己在牛棚的節奏，好保持場上的自信，同時他也很感謝球團工作人員，他們幫助自己減緩緊張的情緒。

自1969年救援成功成為正式數據以來，錢德勒成為史上第5位在生涯前2場出賽能夠奪下1場勝利與1次救援成功的投手，不過主帥凱利（Don Kelly）指出錢德勒還不會馬上進入輪值：「就他主宰賽場的層面來看，他做到我們所能要求他做的一切。接下來會再討論看看情況如何。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中