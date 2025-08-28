MLB》史上僅5人辦到！ 海盜頭號投手大物前2場登板寫56年偉業

錢德勒收下生涯首勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟百大新秀排名整體第7、投手第1的海盜大物錢德勒（Bubba Chandler），在初登板4局好投拿下生涯首次救援成功後，今天對紅雀再用4局好投收下生涯首勝，寫下史上僅5人辦到的紀錄。

今日海盜派出姆洛津斯基（Carmen Mlodzinski）先發，他主投3局失1分退場，4局錢德勒登板接替投球，他主投4局只被打1支安打，送出3K與1個四壞保送，球隊也在6局攻下2分逆轉戰局，終場2：1及敗紅雀，錢德勒拿下生涯首勝，而7局失2分（1責失）的葛雷（Sonny Gray）則問天吞敗。

Bubba Chandler's first 2 MLB appearances:



Last Friday: 4 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 3 K, Save

Tonight: 4 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 3 K



MLB's top-ranked pitching prospect （@Pirates） threw 7 heaters at or above 100 mph pic.twitter.com/RnLcvlLKlt — MLB Pipeline （@MLBPipeline） August 28, 2025

錢德勒今天投53球有33球好球，用球數比上場多13球，其中速球有7顆在100英哩以上，整場製造對手8次揮棒落空。賽後錢德勒表示，自己只是一球一球投，並設定好自己在牛棚的節奏，好保持場上的自信，同時他也很感謝球團工作人員，他們幫助自己減緩緊張的情緒。

自1969年救援成功成為正式數據以來，錢德勒成為史上第5位在生涯前2場出賽能夠奪下1場勝利與1次救援成功的投手，不過主帥凱利（Don Kelly）指出錢德勒還不會馬上進入輪值：「就他主宰賽場的層面來看，他做到我們所能要求他做的一切。接下來會再討論看看情況如何。」

