深化國際運動觀光合作 南韓體育參訪團赴台南考察

〔記者王姝琇／台南報導〕南韓首爾江南區棒球及高爾夫協會代表組成體育參訪團來台南展開3天2夜考察。市長黃偉哲強調，未來將持續推動跨國合作，藉由運動與觀光結合吸引國際旅客到訪，提升台南城市能見度與運動觀光城市品牌形象。

南韓體育參訪團走訪官田區嘉南高爾夫球場、關廟區南一高爾夫球場，並安排參觀小北棒球場、亞太國際棒球訓練中心及中洲棒球場，全面考察台南市運動設施及周邊觀光環境。黃偉哲率市府團隊與訪團進行交流，期深化國際運動觀光合作。

黃偉哲表示，台南不僅是台灣棒球的重要發源地，更擁有完善的國際級棒球與高爾夫設施環境，結合宜人的氣候、美食及文化底蘊，極具發展國際運動觀光的優勢。此次南韓體育參訪團來訪，顯示台南運動觀光的潛力已受到國際矚目。

本次訪團自小港機場入境，實際體驗高雄小港至台南交通路程的便捷性，亦安排享用米其林必比登推介的台南美食、參訪特色景點。觀旅局長林國華表示，市府持續推動運動結合景點與美食的觀光遊程，打造台南觀光多元化。此次交流期待能建立長期合作模式，透過實際體驗推廣台南優勢，未來引流更多國際團體來訪台南展開運動交流與旅遊體驗。

江南棒球協會會長尹正浩表示，南韓社群網路近來流行「台灣感性」一詞，藉由此次參訪台南球場，及台美術館與藍晒圖文創園區等景點，深刻體驗並驚艷台南獨特的魅力。此行無論是在百年老宅享用台式料理或品嚐海鮮料理，都讓人回味無窮。尹正浩說，這樣美好的體驗，將使他未來樂於向更多南韓民眾推薦來台南打球與觀光。

