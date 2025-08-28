晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》被大谷強勁安打開啟負運大局！ 紅人左投無奈：希望結果不同

2025/08/28 14:07

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕紅人在今天雖然迎來王牌左投洛多洛（Nick Lodolo）回歸，但球隊卻以1：5遭到道奇橫掃，在競爭季後賽的最壞時刻被打破連續43個系列賽未被橫掃紀錄，還慘吞19K創道奇隊史新高，洛多洛賽後也坦言，希望今天的情況能夠有所不同。

洛多洛在上次對陣道奇主投5.1局狂飆11次三振僅失2分，不過在那場後的下場先發，他就因為手指水泡提前退場，休息超過20天才重返投手丘。今天洛多洛前3局讓道奇9上9下，但在4局卻被串聯安打攻下4分，最終僅投4.2局退場，吞下本季第7敗。

賽後洛多洛表示，自己在第4局有幾球投高了，「除了對翔平開局的那個強勁安打外，接下來2球剛好落到外野空檔，然後2球剛好穿出內野，這就是棒球。」本場比賽對洛多洛唯一的好消息就是他的手指沒有出問題：「我感覺很好。很興奮能夠重返投手丘。當然如果比賽結果有點不同就更好了。」

紅人在遭道奇橫掃後，中斷連續43個系列賽未被橫掃的紀錄，且是在大都會橫掃費城人之際，目前紅人距離外卡三的大都會有4.5場勝差，是自7月8日以來最大的落後。接下來紅人還剩下28場比賽，若無法及時振作，那他們將會無緣季後賽。

洛多洛。（路透）洛多洛。（路透）

