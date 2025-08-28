苗縣跑酷越野障礙賽即日起到11/9受理報名 邀全國跑友挑戰

苗栗縣跑酷越野障礙賽邀請去年度女子冠軍、女力代表「玉兔女神」游雅君（右）擔任賽事大使。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「2025 Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽」，12月13日在苗栗縣通霄鎮飛牛牧場登場，苗栗縣政府今（28）日召開記者會啟動，分12公里菁英挑戰組與3公里公益體驗組，其中公益體驗組每完成1公里，主辦單位即捐贈10元做公益，即日起至11月9日受理報名；苗栗縣長鍾東錦指出，這項賽事結合跑步與親子趣味挑戰，邀請全國跑友齊聚苗栗，感受跑酷越野的無限魅力。

苗縣府勞工及青年發展處長王浩中指出，這項比賽邁入第5年，除延續「攀岩」、「氣墊遊戲」、「匍匐前進」等人氣關卡，今年新增「水管工人」關卡，需彎身穿越狹長管道，考驗速度與敏捷，適合親子同樂與不同年齡層的跑者參與。今年持續與苗栗縣視覺障礙者福利協進會的公益合作，3公里公益體驗組每完成1公里，主辦單位即捐贈10元，支持視障朋友的生活與就學。活動當天更邀請視障朋友為選手提供舒緩按摩服務。

王浩中表示，此次賽事報名費為12公里600元及3公里500元，每位參賽者都能獲得價值超過1500元的參賽好禮，包括機能排汗衫、運動毛巾、野餐墊、飛牛牧場門票、完賽獎牌及美食小吃等，賽道沿途更安排熱情啦啦隊與能量補給，為跑者全程應援；男、女子組菁英挑戰組前8名可獲2000至1萬元不等獎金。

今年邀請到去年度女子冠軍、女力代表「玉兔女神」游雅君擔任賽事大使，她在記者會中分享個人的備賽秘技，並傳授輕鬆應對多元關卡與起伏賽道的實用小技巧，讓跑者在享受挑戰的同時，也能全程盡興、安全完賽。報名訊息請上伊貝特報名網。

苗栗縣跑酷越野障礙賽，12月13日在苗栗縣通霄鎮飛牛牧場登場，苗栗縣鍾東錦（前左6）召開記者會啟動，邀請跑友感受跑酷越野的無限魅力。（記者張勳騰攝）

今年賽事報名費為12公里600元及3公里500元，參賽好禮包括機能排汗衫、運動毛巾、野餐墊、飛牛牧場門票、完賽獎牌及美食小吃等。（記者張勳騰攝）

