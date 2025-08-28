台塑盃》直落二輕取挪威台維斯盃國手 陳彥丞放下得失心闖8強

陳彥丞。（網協提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025年台塑盃國際男網職業賽本週在台北市網球中心進行第2站賽事，台灣好手陳彥丞今在男單16強以6：1、6：2輕取198公分的挪威對手霍耶拉爾（Herman Hoeyeraal），收下8強入場券。

23歲的陳彥丞上週台塑盃首站持外卡參賽止步首輪，本週捲土重來，首輪以7：5、6：4在「台灣內戰」力退歐傑文，今延續氣勢，面對首度交手的霍耶拉爾，花費64分鐘直落二出線。

霍耶拉爾將代表挪威參加下月登場的台維斯盃，提前來台適應場地，陳彥丞指出，對手發球速度快，但對峙能力較不出色，所以此役嘗試多拍來回，「加上他很高大，移動速度比較慢，就努力調動他，設定的戰術都有執行到位。」

上週在會內賽一輪遊，陳彥丞此站並未設定特定目標，他坦言，專注在場上更重要，「希望每一戰都能將執行戰術到位，對於達到什麼的名次沒有太多想法，不然可能會影響在球場上的發揮。」

陳彥丞透露，近期陷入不小的低潮，將輸贏看得太重，因此今天能夠闖進8強，也算是一大突破，「後來我就告訴自己，網球是每週都有比賽，這禮拜輸了還有下禮拜，往前看更重要，不要把勝負看得太重。」

