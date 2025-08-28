路跑》高雄富邦馬拉松9／1開始報名 啦啦隊女神Mingo將挑戰半馬

Mingo及Fubon Angels啦啦隊紅髮安娜、維心、潔潔也一起品嚐港都美食。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕由高雄市政府主辦的高雄富邦馬拉松今天召開賽前記者會，宣布明年賽事將在2026年1月10、11日登場，並於今年9月1日開始報名，最大亮點是代言人中職台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊女神Mingo朴旻曙，預告明年1月將在高富馬拚半馬21公里。

高雄富邦馬拉松將在明年首度往北延伸至橋頭、梓官、岡山與彌陀，沿途穿梭高雄都會公園、漯底山自然公園、南寮漁港與蚵仔寮漁港，終點再回歸跑者期待已久的高雄國家體育場田徑跑道。高雄運動發展局長侯尊堯表示，一定會回歸高雄國家體育場，這也是大家期待的。

侯尊堯表示，賽事將會準備高雄在地風味小吃，包括岡山羊肉爐、旗山香蕉蛋糕及夜市烤香腸，陪伴跑者完賽，補充能量與熱情。今日記者會上，侯尊堯跟Mingo及Fubon Angels啦啦隊紅髮安娜、維心、潔潔也一起品嚐港都美食。

上屆擔任賽事代言人的Mingo，當時就有下場玩票參加3公里休閒組，她覺得這項挑戰太簡單，因此提前預告明年將直接挑戰21公里半馬組，「我會從今天開始好好訓練！」

高雄富邦馬拉松將設置休閒組、半馬組、全馬組，以及競速輪椅組、運動輪椅組的半馬與休閒組，在9月1日中午開放報名，並在10月11日23點59分截止，民眾可至「運動筆記」賽事報名平台完成報名手續。

