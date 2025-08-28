晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

台塑盃》對偶像提姆因傷退役感同身受 世大運國手陳彥丞透露生涯目標

2025/08/28 15:53

陳彥丞。（網協提供）陳彥丞。（網協提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕因為不想輸踏上網球路，但踏進職業賽場，失敗通常是家常便飯，23歲的陳彥丞學會放下得失心，堅持下去的動力是希望有朝一日能達成終極目標，躋身男單世界Top100。

陳彥丞今在2025年台塑盃國際男網職業賽第2站男單16強以6：1、6：2輕取198公分的挪威對手霍耶拉爾（Herman Hoeyeraal），獲勝那刻激動怒吼，在一旁觀戰的父親陳東韋也興奮為兒子喝采。

身為網球教練的陳東韋，也讓一雙兒女接觸這項運動，陳彥丞國中畢業後南下就讀高雄新莊高中，成為許育修的學弟，今年自師範大學畢業，將繼續就讀碩士班，陳彥丞的妹妹陳亭安則就讀高雄另所網球名校三民高中，畢業後獲得阿肯色中央大學全額獎學金赴美打拚。

陳彥丞5歲就在耳濡目染下開始打網球，但他笑說，其實小時候比較喜歡羽球和桌球，「爸爸幫我報名網球比賽，輸了之後很不甘心，小學四年級開始想要成為網球選手，因為不想輸，很享受贏球的感覺。」

只是勝負乃兵家常事，往愈高的層級挑戰遇到的失敗就愈多，陳彥丞坦言，遇到低潮時難免會有想要放棄的念頭，堅持下去的動力就是希望能完成夢想，「我的夢想就是希望能達到ATP前100名。」

對目前世界排名1699的陳彥丞來說，這是遠大的目標，因此面對眼前的每一場比賽，他努力調適心態，放下得失心，「網球是每一週都有比賽，我後來學會調整，告訴自己輸了還有下一場，表示還有很多需要提升的地方。」

陳彥丞今年夏天入選德國萊茵魯爾世大運網球代表隊，首輪以7：5、6：1直落二擊敗澳洲選手Jeremy Jin，但次輪不敵俄國第2種子西馬金（Ilia Simakin），他指出，能參加世大運是很特別的經驗，很可惜沒能為台灣拿下好成績，希望未來還有機會為國出征，「謝謝國家相信我們，不是為了自己而是為了國家出賽，感覺真的很不一樣。」

陳彥丞在網壇崇拜的選手是因傷提前退役的奧地利名將提姆（Dominic Thiem），他表示，很欣賞這位2020年美網冠軍的態度，更透露由於之前也因為手腕三角軟骨傷勢動過刀，對於因傷急流勇退的提姆更能感同身受。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中