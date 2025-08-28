台塑盃》對偶像提姆因傷退役感同身受 世大運國手陳彥丞透露生涯目標

陳彥丞。（網協提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕因為不想輸踏上網球路，但踏進職業賽場，失敗通常是家常便飯，23歲的陳彥丞學會放下得失心，堅持下去的動力是希望有朝一日能達成終極目標，躋身男單世界Top100。

陳彥丞今在2025年台塑盃國際男網職業賽第2站男單16強以6：1、6：2輕取198公分的挪威對手霍耶拉爾（Herman Hoeyeraal），獲勝那刻激動怒吼，在一旁觀戰的父親陳東韋也興奮為兒子喝采。

請繼續往下閱讀...

身為網球教練的陳東韋，也讓一雙兒女接觸這項運動，陳彥丞國中畢業後南下就讀高雄新莊高中，成為許育修的學弟，今年自師範大學畢業，將繼續就讀碩士班，陳彥丞的妹妹陳亭安則就讀高雄另所網球名校三民高中，畢業後獲得阿肯色中央大學全額獎學金赴美打拚。

陳彥丞5歲就在耳濡目染下開始打網球，但他笑說，其實小時候比較喜歡羽球和桌球，「爸爸幫我報名網球比賽，輸了之後很不甘心，小學四年級開始想要成為網球選手，因為不想輸，很享受贏球的感覺。」

只是勝負乃兵家常事，往愈高的層級挑戰遇到的失敗就愈多，陳彥丞坦言，遇到低潮時難免會有想要放棄的念頭，堅持下去的動力就是希望能完成夢想，「我的夢想就是希望能達到ATP前100名。」

對目前世界排名1699的陳彥丞來說，這是遠大的目標，因此面對眼前的每一場比賽，他努力調適心態，放下得失心，「網球是每一週都有比賽，我後來學會調整，告訴自己輸了還有下一場，表示還有很多需要提升的地方。」

陳彥丞今年夏天入選德國萊茵魯爾世大運網球代表隊，首輪以7：5、6：1直落二擊敗澳洲選手Jeremy Jin，但次輪不敵俄國第2種子西馬金（Ilia Simakin），他指出，能參加世大運是很特別的經驗，很可惜沒能為台灣拿下好成績，希望未來還有機會為國出征，「謝謝國家相信我們，不是為了自己而是為了國家出賽，感覺真的很不一樣。」

陳彥丞在網壇崇拜的選手是因傷提前退役的奧地利名將提姆（Dominic Thiem），他表示，很欣賞這位2020年美網冠軍的態度，更透露由於之前也因為手腕三角軟骨傷勢動過刀，對於因傷急流勇退的提姆更能感同身受。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法