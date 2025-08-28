晴時多雲

體育 網球

台塑盃》炎熱潮濕的天氣生涯首見 澳洲好手對台灣仍有好印象

2025/08/28 17:01

〔記者盧養宣／台北報導〕澳洲頭號種子戴拉夫多瓦（Matthew Dellavedova）今在2025年台塑盃國際男網職業賽第2站男單16強力退日本選手三井駿介，成功闖進8強，初次造訪台灣的他坦言，生涯首次在如此高溫潮濕的比賽環境下打球。

戴拉夫多瓦目前ATP男單排名420，今在16強與三井駿介首盤陷入拉鋸，苦戰1小時24分鐘以5：7讓出，次盤賞了對手貝果，隨後三井駿介就因抽筋退賽，讓戴拉夫多瓦收下8強門票。

戴拉夫多瓦下輪將與土耳其第5種子艾瑞（Yanki Erel）爭奪4強席位，兩人上週在台塑盃首站次輪交手，戴拉夫多瓦以6：3、4：6、6：3贏球，明天盼能複製劇本。

戴拉夫多瓦提起備戰表示，希望明天能讓身體恢復至最佳狀態，並表示台北的高溫與潮濕是來台參賽前沒有預期到的，「我來之前才在峇里島比賽，但我覺得這裡更難打，我從來不曾在氣溫35至38度、濕度70%下每天出賽。」

戴拉夫多瓦指出，台北雖然不是自己遇過最高溫的城市，之前在非洲突尼西亞有遇過更高的氣溫，但加上濕度對球員的體力是一大考驗，「我之前也在越南、新加坡、杜哈比賽過，但這裡的天氣真的太瘋狂了，球員很快就會疲勞，像我的對手今天也是打完一盤就抽筋。」

雖然炎熱潮濕的天氣讓比賽更具挑戰性，但戴拉夫多瓦表示，自己還是很喜歡台灣，這兩週由於需要比賽，他最常吃的是球場旁的超商食物，不過也抽空與其他球員去逛了夜市，還提到尚無機會造訪的象山，「我很喜歡這裡，希望有機會還能再來。」

澳洲選手戴拉夫多瓦。（網協提供）澳洲選手戴拉夫多瓦。（網協提供）

