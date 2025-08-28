晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大聯盟賽場出現台式應援！ 樂天女孩登運動家「台灣日」熱舞

2025/08/28 17:37

「樂天女孩」受邀參加運動家隊「台灣日」活動，巧遇在威廉波特少棒奪冠的東園國小。（中央社）「樂天女孩」受邀參加運動家隊「台灣日」活動，巧遇在威廉波特少棒奪冠的東園國小。（中央社）

〔體育中心/綜合報導〕樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」今天受邀參加運動家隊「台灣日」活動，帶來活力四射的招牌應援曲《勇敢樂天》，讓美國球迷感受到熱情的台式應援。

「樂天女孩」曲曲、筠熹、嘎琳、若潼、小紫、琳妲、岱縈、穎樂八人正式抵達美國，首站參加運動家隊於沙加緬度球場舉辦的「台灣日」活動。女孩們在當地時間27日上午出席記者會，下午在球場帶來熱情表演。

岱縈笑著說很開心，若潼則興奮得跳來跳去直呼：「音樂會回溯，希望等等聽得到音樂！」隊長曲曲表示：「興奮大於緊張！」筠熹則以英文俏皮回覆：「Excited！」展現入境隨俗的一面。

面對媒體訪問，曲曲透露：「第一次來這裡，知道有很多台灣人會來找我們，真的很期待！」第二度到美國應援的岱縈與若潼，也期待能將滿滿的台式應援魅力帶給球迷，「之前來的時候運動家還在奧克蘭，希望未來搬到拉斯維加斯時，也能再參加台灣日。」

巧合的是，女孩們也在場邊巧遇日前在威廉波特少棒奪冠的東園國小，並與總教練賴敏男合影。若潼化身小記者，打趣問教練為何不上台耍帥，教練笑回「讓年輕的帥就好」，隨後更親自call球員們來合影。原本有些害羞的小球員，在女孩即將上場前，才趕緊留下珍貴合照。

正式站上運動家球場，樂天女孩帶來招牌應援曲《勇敢樂天》，連運動家隊的大象吉祥物Stomper都在一旁熱舞，場面逗趣可愛。演出結束後，穎樂分享：「觀眾真的很熱情！有個外國女生比愛心給我，我回比後她尖叫，真的超可愛。」她也表示相較上次應援已更自在，「這次能和觀眾互動，不再陌生，感覺適應得很好。」

小紫則形容，準備上場時觀眾就熱情打招呼，「到場上完全不會緊張，很興奮，感覺像完成新的里程碑。」

琳妲則笑說：「吉祥物跟我們一起跳，而且背號還是跟我一樣的00，特別親切！」她也感動表示，「工作人員一路都很親切，大家對我們說『歡迎光臨美國』，還稱讚演出很棒。在異國能展現台灣的應援文化，真的覺得很感動，也很喜歡這份充滿活力的氛圍！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中