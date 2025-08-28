MLB》大聯盟賽場出現台式應援！ 樂天女孩登運動家「台灣日」熱舞

「樂天女孩」受邀參加運動家隊「台灣日」活動，巧遇在威廉波特少棒奪冠的東園國小。（中央社）

〔體育中心/綜合報導〕樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」今天受邀參加運動家隊「台灣日」活動，帶來活力四射的招牌應援曲《勇敢樂天》，讓美國球迷感受到熱情的台式應援。

「樂天女孩」曲曲、筠熹、嘎琳、若潼、小紫、琳妲、岱縈、穎樂八人正式抵達美國，首站參加運動家隊於沙加緬度球場舉辦的「台灣日」活動。女孩們在當地時間27日上午出席記者會，下午在球場帶來熱情表演。

請繼續往下閱讀...

岱縈笑著說很開心，若潼則興奮得跳來跳去直呼：「音樂會回溯，希望等等聽得到音樂！」隊長曲曲表示：「興奮大於緊張！」筠熹則以英文俏皮回覆：「Excited！」展現入境隨俗的一面。

面對媒體訪問，曲曲透露：「第一次來這裡，知道有很多台灣人會來找我們，真的很期待！」第二度到美國應援的岱縈與若潼，也期待能將滿滿的台式應援魅力帶給球迷，「之前來的時候運動家還在奧克蘭，希望未來搬到拉斯維加斯時，也能再參加台灣日。」

巧合的是，女孩們也在場邊巧遇日前在威廉波特少棒奪冠的東園國小，並與總教練賴敏男合影。若潼化身小記者，打趣問教練為何不上台耍帥，教練笑回「讓年輕的帥就好」，隨後更親自call球員們來合影。原本有些害羞的小球員，在女孩即將上場前，才趕緊留下珍貴合照。

正式站上運動家球場，樂天女孩帶來招牌應援曲《勇敢樂天》，連運動家隊的大象吉祥物Stomper都在一旁熱舞，場面逗趣可愛。演出結束後，穎樂分享：「觀眾真的很熱情！有個外國女生比愛心給我，我回比後她尖叫，真的超可愛。」她也表示相較上次應援已更自在，「這次能和觀眾互動，不再陌生，感覺適應得很好。」

小紫則形容，準備上場時觀眾就熱情打招呼，「到場上完全不會緊張，很興奮，感覺像完成新的里程碑。」

琳妲則笑說：「吉祥物跟我們一起跳，而且背號還是跟我一樣的00，特別親切！」她也感動表示，「工作人員一路都很親切，大家對我們說『歡迎光臨美國』，還稱讚演出很棒。在異國能展現台灣的應援文化，真的覺得很感動，也很喜歡這份充滿活力的氛圍！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法