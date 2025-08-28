台塑盃》堂哥是NBA騎士冠軍成員 同名同姓的戴拉夫多瓦曝兩人沒見過面

澳洲選手戴拉夫多瓦。（網協提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕應該有不少籃球迷對於本週台塑盃澳洲頭號種子戴拉夫多瓦（Matthew Dellavedova）的名字感到熟悉，他與前NBA騎士隊後衛同名同姓，而且兩人的確有親戚關係。

現年34歲的M.戴拉夫多瓦NBA生涯從騎士隊起步，2016年詹姆斯（LeBron James）率領騎士擊敗勇士封王，他也是冠軍隊成員，隨後陸續效力過公鹿與國王，9年NBA生涯累積479場比賽，平均5.2分、1.7籃板、3.5助攻，現已回到澳洲NBL加入雪梨國王隊。

若搜尋戴拉夫多瓦的名字出現的會是NBA球員而非這位來台灣參賽的網球選手，兩人的父親是堂兄弟，因此也是遠房堂兄弟，25歲的戴拉夫多瓦今受訪透露，兩人其實沒見過面。

戴拉夫多瓦表示，與堂哥還沒見過面，也知道他在籃球領域有不俗的成就，對於常被媒體將兩人連結，他坦言，年輕的時候會有點困擾，現在則已經習慣了，「16歲剛拿到ATP積分的時候，那時候覺得滿困擾的，會覺得自己所有的成就都與他有關，包括贊助商等等。」

戴拉夫多瓦強調，堂哥的成就無庸置疑，也希望有朝一日能在網球領域繳出與他匹敵的成績，但由於自己完全不看籃球，所以有時會感到困擾，「大家有時會問我與他的生涯相關的問題，但我不看籃球，可能連他當下效力哪隊都不知道。」

戴拉夫多瓦的父親也是網球選手，他透露，喜歡網球的原因是這是一項個人運動，勝負都操之在己，雖然成為職業選手犧牲不少，四處征戰相當辛苦，但依舊樂此不疲，目前世界排名420的他希望能努力提升排名，朝大滿貫會外賽的資格邁進。

