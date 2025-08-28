晴時多雲

羽球世錦賽

羽球世錦賽》大賽辛度！扳倒中國第2種子王祉怡 闖女單8強

2025/08/28 19:50

辛度。（法新社）辛度。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕提到世錦賽、奧運，印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu）就準備變超強！她今晚在2025年世界羽球錦標賽女單16強賽，以21：19、21：15扳倒中國第2種子王祉怡，生涯第8次晉級8強。

30歲的辛度女單世界排名曾高居第2，生涯在世錦賽戰績輝煌，包括2019年摘下金牌，一共累積1金、2銀、2銅，5面獎牌與中國張寧並列女單歷史第1，目前女單世界排名15，仍在尋求本季首冠。

辛度32強以21：19、21：15擊敗馬來西亞選手蕾莎娜（Letshanaa Karupathevan），不過這次遭遇世界排名第2的王祉怡，外界也稍微不看好辛度，畢竟她今年也沒有代表作，而王祉怡則是在BWF巡迴賽進帳2座冠軍、5座亞軍。

不過，辛度今天狀態絕佳，即使王祉怡首局一度連得6分超前，但辛度也是在17：19連趕4分先下一城。進入第2局，辛度以連得6分攻勢，以11：6領先進入技術暫停，再來也一路保持領先，而王祉怡回球掛網，辛度更手握6個賽末點，即使王祉怡化解1個，辛度靠網前強勢撲球，漂亮以直落二奪勝。

從2013年參與世錦賽以來，辛度8次打進8強，明天將對決世界排名第9的印尼好手瓦達妮（Putri Kusuma Wardani），爭取生涯第6張4強門票。

