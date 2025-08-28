晴時多雲

體育 籃球 PLG

PLG》放棄美國工作 麻省理工學院高材生林俊佑來台圓籃球夢

2025/08/28 20:53

林俊佑。（富邦勇士提供）林俊佑。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG富邦勇士今和日本B聯盟球隊滋賀湖泊進行交流賽，但團隊準備尚未進入狀況，只打了半場好球，最終以70：106落敗。

勇士在上季PLG總冠軍賽和桃園領航猿廝殺到第7戰敗陣，收下亞軍，展望新賽季，除了曾祥鈞回歸，另外又簽下193公分的高材生球員林俊佑，增添後場深度，兩人也成為昨交流賽最大亮點。

畢業於美國麻省理工學院（MIT）的林俊佑，過去大學主修資訊工程系、輔修財經系，他透露，其實已經在美國找到工作，但因為熱愛籃球，決定來台一圓籃球夢，他說：「我真的很愛打球，其實原本我已經找到工作，但趁著還年輕可以打球，加上富邦願意給我機會，所以決定來台灣試試看，假如之後不打球我也可以做其他工作，比如寫程式之類。」

對於新人賽季，林俊佑期待盡可能為球隊做出貢獻，展現自己的能力，「上季富邦好像離冠軍就差一點，肯定希望這季能贏下來。」但今天和滋賀交流賽團隊狀況不太理想，他直喊：「不喜歡輸的感覺。」他透露，過去他曾在暑假期間和勇士一起訓練，和球隊簽約後，上週正式加入勇士練球，「很感謝富邦給我機會，教練團也很幫忙我，讓我很快熟悉球隊體系，適應上沒太多問題。」

在美國出生、長大，但林俊佑中文說得相當流利，過去寒暑假期間他會隨家人返台，對於台灣文化不陌生，「台灣食物真的很好吃，小籠包、永和豆漿都很棒，但天氣比較熱一點要適應一下。」

對於林俊佑期許，總教練吳永仁表示，他有很好的潛力，無論是身材、處理球的方式都有自己的優勢，「我們希望培養他成為優秀的2、3號球員，希望能往1號去磨練，他打控球會有很好的身材優勢。」

